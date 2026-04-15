Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Carney arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KANADA LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfedildiğini, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefik Kanada'yla birçok meselede görüşlerin örtüştüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile telefonda görüştü 1

NATO ZİRVESİNE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i Türkiye’de ağırlamayı istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

