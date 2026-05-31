HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası konuşan sürücülerden biri, kavşağın yanlış yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Deniz D. yönetimindeki otomobil ile Hasan D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Arif Deniz D., her iki sürücünün de kazada kusuru olmadığını, tek kusurlu olanın kavşağı yanlış yapanların olduğunu iddia etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıkaya mağarası ilgi odağı olduSarıkaya mağarası ilgi odağı oldu
Derebağ Şelalesi’nde bayram coşkusuDerebağ Şelalesi’nde bayram coşkusu

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de kahreden kaza: 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

Akına uğrayınca girişe asmaya başladılar: Kafelerde yeni yöntem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.