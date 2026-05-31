Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre, Arif Deniz D. yönetimindeki otomobil ile Hasan D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücülerden Arif Deniz D., her iki sürücünün de kazada kusuru olmadığını, tek kusurlu olanın kavşağı yanlış yapanların olduğunu iddia etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır