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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Metin Yamaner

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrasında başlayan çatışmalı süreçle ilgili yoğun diplomatik temaslar yürüttüğünü, şiddet sarmalının sona ermesi için çabalarını sürdüreceğini, Netanyahu'nun bölgenin güvenliği için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının Gazze'deki insani krizi ve soykırımı gölgede bırakmasına müsaade edilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, gelişmelerin Suriye'yi de içine almasına izin verilemeyeceğini belirtti. (AA)

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Recep Tayyip Erdoğan
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