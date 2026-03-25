Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

BİRBİRLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİRLER

Erdoğan, görüşmede, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında yaşanan helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri'ne başsağlığı diledi. Al Sani de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı dileklerini sundu.

Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bölgedeki savaşı durdurmak için gösterdiği çabalar için teşekkür ederek, iki ülkenin ekiplerinin sürekli diyalog halinde kalacağını belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fotokapana yansıyan yaban hayatı hareketliliğiFotokapana yansıyan yaban hayatı hareketliliği
Yüksekova'da çığ meyve bahçelerini yuttu: Köy yolu kar tünelleriyle açılıyorYüksekova'da çığ meyve bahçelerini yuttu: Köy yolu kar tünelleriyle açılıyor

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Avrupa futbolu bu haberi konuşuyor! Salah kendisi duyurdu: Maalesef o gün geldi...

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

