Sabah 03.00'e dek sürdü! Muhittin Böcek'ten 'etkin pişmanlık' ifadesi

Mehmet Hazar Gönüllü

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık başvurusunda bulunan Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ifadesi alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı.

MUHİTTİN BÖCEK'TEN ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU

Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı. Dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirildi.

İFADELERİ ALINDI

Dün akşam saat 18.35’te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 03.00’e kadar sürdü.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

BİRÇOK SORU YÖNELTİLDİ

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.

