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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdaki açıklamasında İsrail'i 'Katil devlet' olarak niteleyerek, "Gazzeli kardeşlerimiz soykırıma uygulanıyor. İnsanlık dışı fotoğraflar geliyor. Bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'de insani durum felaket boyutunda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor"
Doğukan Akbayır

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor" 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'i ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İlişiklerimizi 3 yıl önce stratejik ortaklık düzeyine yükseltmiştik. Kazakistan bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak devam ediyoruz.

KAZAKİSTAN'LA MADENCİLİK VE NADİR ELEMENTLERDE İŞ BİRLİĞİ

Savunmadan enerjiye, bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimizi oldu. Çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerdeki iş birliği imkanlarını değerlendirdik.

İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli orta koridorun geliştirilmesi konusunda yapabileceklerimizi istişare ettik. Askeri ve savunma sanayi iş birliğimizi daha ileri taşıyacak somut projeleri görüştük.

Geçen yıl 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Kazakistan vize muafiyeti süresini 90 güne çıkardı. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Eğitim ve kültür konuları da gündemimizdeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katil devlet İsrail Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor" 2

"TERÖR DEVLETİ İSRAİL GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE SOYKIRIM UYGULUYOR

Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk.

Terör devleti İsrail Filistinlileri katlediyor. Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. Gazze'de insani durum felaket boyutunda. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere vicdan ahibi tüm ülkelerin sesini daha fazla yükseltmesi şarttır.

İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan cumhurbaşkanı erdoğan
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