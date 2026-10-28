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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i havalimanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'i karşıladı

Havalimanındaki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev i karşıladı 1

ANKARA'DA ERDOĞAN-TOKAYEV GÖRÜŞMESİ

Törende, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tüfekli gösteri yaptı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı törende, 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev i karşıladı 2

'MERHABA ASKER' DİYEREK SELAMLADI

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından liderler, heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev i karşıladı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Recep Tayyip Erdoğan
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