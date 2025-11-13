Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs milli davamızdır! Kıbrıs'ta gerçekçi çözüm iki devletli çözümdür"

KKTC'nin göreve gelen yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhüman, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, yapılan ikili görüşmeyle ilgili olarak "Oldukça verimli bir görüşme oldu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalmasının sebebi, Rum tarafının adadaki Türklere yönelik reddetmesi vardır." dedi.

"KIBRIS'TA GERÇEKÇİ ÇÖZÜM İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDÜR"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Milli davamız Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve adadaki gerçeklere uygun bir çözüme yönelik mücadelemizi sayın Erhüman'la eşgüdümlü şekilde sürdüreceğiz. Bizim Kıbrıs davasındaki duruşumuz her zaman net olmuştur. Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalmasının sebebi, Rum tarafının adadaki Türklere yönelik reddetmesi vardır. Rumlar ne ekonomik refahjı ne siyasal iradeyi Türklerle paylaşmak istemiyor. Rum tarafı Kıbrıs için çözümü 1963'te silah zoruyla ele geçirdiği ve bugün hiçbir önemi kalmayan ortaklık konumunda Kıbrıs Türklerini azınlığa indirgemek istiyor.

"KIBRIS MESELESİNİN ÇÖZÜMSÜZ KALMASININ SEBEBİ RUMLARIN REDDEDEN TAVRIDIR"

Bunda BMGK'nın Kıbrıs meselesinde yaptığı yanlışlar ve Annan Planı'nı reddetmesine rağmen Rum yönetmini üye kabul eden Avrupa Birliği'nin hatası olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Sayın Cumhurbaşkanı Erhüman, gerek geçmiş başbakanlık dönemi ve müzakere heyeti üyeliği tecrübelerinden bu süreci çok iyi bilmektedir. Bu tecrübeler ışığında Rum tarafına verdiği, Kıbrıs Türklerinin egemenleliğinden taviz verilmeyeceği yönündeki mesajların son derece değerli buluyorum.

Artık sırf dostlar alış verişte görsün diye devam etmeyeceğimizi, Rum kesiminin 2017'de masayı terk etmesiyle duruşumuzu belirledik. Kıbrıs meselesinin en gerçekçi çözümün adada iki devletin bir arada olduğu modelden geçtiğine inanıyoyoruz. Adada iki halkın barış, refah ve emniyet içinde yan yana yaşayacağı bir çözüm noktasını tutumumuzu ortaya koyuyoruz, bunu sürdüreceğiz.

Bugün çok başka uluslararası konjektürle karşı karşıyayız. Eski dönemin ezberleriyle, iğne ile kuyu kazmaya çalışmak bizi bir yere götürmez. Dilerim, Kıbrıs Türklerinin gösterdiği çözüm iradesini karşı taraftan da görebiliriz. İnsancıl yaklaşımımızı Kıbrıs halkıyla birlikte sürdüreceğiz.

"FAZIL KÜÇÜK VE RAUF DENKTAŞ'I RAHMETLE ANIYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanı Erhüman'la bundan sonra yapılabilecekler konusunda meseleleri de ele aldık. Kıbrıs Türklerinin refahını artırmak, gündelik hayatını kolaylaştırmak ve onlarca yıllık tecritten en az ölçüde etkilenmesini sağlamak üzere hayata geçirdiğimiz projeleri değerlendirdik. Gelecekte aynı kararlılık ve anlayışla bu gayretlerimiz sürecektir.

KKTC'nin uluslararası toplumda layıkıyla temsil edilmesi, sesini duyurabilmesi için siyasi ve diplomatik ilişkilerimiz sürecektir. Ana Vatan ve garantör olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs halkının haklı davasını sonuna kadar savunacağız. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Erhüman'a nazik ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum. KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Vatan için toprağa düşen tüm şehitleirmizi, fedakar gazileirmizi ve Kıbrıs davasının neferleri merhum Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ışükranla anıyorum.

Kıbrıs meselesinin bugüne kadar çözümsüz kalışının temelinde Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin eşit uluslararası statüsünü reddetmesi vardır. Rum tarafı Kıbrıs için çözümü, bugün hiçbir hükmü kalmamış ortaklık devletinde Kıbrıslı Türkleri azınlık konumuna indirgemekte görüyor.

ERHÜMAN: "TÜRKİYE, KIBRIS İÇİN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERDEN BİRİSİ"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, şunları söyledi;

"Geride bıraktığımız 10 Kasım tarihi vesilesiyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve sevgiyle anıyorum. Elim uçak kazasında hayatını kaybeden askerlerimiz için Alah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilerim.

KKTC ile Türkiye ilişkileri başka herhangi iki devlet arasındaki ilişkilerle kıyaslanamayacak kadar güzeldir. Gerek Kıbrıs sorunu ve gerek dış politikayla ilgili sorunları Türkiye ile yakın istişare içinde yürütmüştür. Benim döneminde de bu böyle olacaktır.

Görev sürecim içinde KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarına sahip ilişkileri daha iyi seviyelere taşımak benim önem verdiğim çalışmalardan olacaktır. Yalnızca aramızdaki kardeşlik bağıyla değil, adada ve çevredeki silahlanmadan dolayı Kıbrıslı Türklerin güvenliği için de ilişkilerimiz önemlidir.

Kıbrıs adasının tamamını ilgilendiren ekonomik, enerji, güvenlik gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesinin görmezden gelinmesi kabul edilemez. On yıllardır çözülemeyen bir sorun vardır. İki eşit kurucu ortak olan Türkler ve Rumlar haricinde bölgedeki istikrar arayışlarını da olumsuz etkilemektedir.

"KIBRIS TÜRKLERİNİ YOK SAYAN ÇÖZÜMLERE TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Bizim çabamız adada ve çevrede sorunlar diyalog yoluyla elde eidlen bir çözüm içindir. Atatürk'ün ortaya koyduğu 'Yurtta barış dünyada barış' anlayışından hareketle tüm uluslararası çevrelerin odağını buraya çağırıyoruz.

Türkiye ve Kıbrıs Türklerini dışlayan herhangi bir çözüm kalıcı değildir. Adada ortak yetki alanları olan Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ihlal edilmesine, yok sayılmasına tahammülümüz olmadığını tüm dünyaya duyurmak isterim.

Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin tüm çalışmalarda, dün olduğu gibi bugün de en önemli aktörlerin başında gelmektedir."