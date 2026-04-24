Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek mi? Özel şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşüp görüşmeyeceği merak konusu. Özel'den Erdoğan'a yanıt geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Siyasetin kızıştığı dönemde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi gündeme geldi. Erdoğan'ın dünkü yanıtından sonra Özel'den gelen yanıt da dikkat çekti.

ERDOĞAN: NİYE GÖRÜŞMEYELİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyonda gazetecilere yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı vermişti:

"Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?"

ÖZEL'DEN ERDOĞAN'A YANIT

Özel ise bugün tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaretinin ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Gazetecilerin sorusuna yanıt verirken "Bir kere planlanan görüşme yok" diyen Özel, "Sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme arzusu varsa bize doğrudan bir talep iletilirse elbette bu değerlendirilir ya da bütün siyasi partilere yönelik böyle bir yaklaşım olacaksa onda da bence çok gecikmiştir" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEK İSTEYEN DÜŞMAN HUKUKUNDAN VAZGEÇECEK"

Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"İran savaşı varken, bu kadar ekonomik güçlükler varken iç cephenin güçlendirilmesi bu kadar mühim iken Cumhurbaşkanının bir başına kalması, AK Parti'nin yalnızlaşması hep kendi hatalarının yüzündendir. Bu hatayı fark ettilerse doğru bir şey yapıyor. Bizimle görüşmek isteyen ve ortak sorunlarda birlikte hareket etmek isteyenler bize düşman hukukunu uygulamaktan vazgeçecekler."

