Salihli’de zeytin üreticilerine "Zeytin Pamuklu Biti" uyarısı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini "zeytin pamuklu biti"ne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, zararlının özellikle çiçeklenme döneminde ağaçlarda ciddi verim kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

Uzmanlar, zeytin pamuklu bitinin larvalarının zeytin somakları, tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek ağaçları zayıflattığını, bunun da çiçek ve tomurcuk dökülmelerine neden olduğunu belirtti. İklim şartlarına bağlı olarak zararın boyutunun arttığı ifade edildi.

Açıklamada, zararlının özellikle yağışlı ve nemli geçen ilkbahar dönemlerinde, bakım yapılmayan zeytinliklerde ve çiçeklenme zamanında daha yoğun görüldüğü, uygun şartlarda meyve döneminde de etkili olabildiği kaydedildi.

Müdürlük, mücadelede bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, gereksiz ve yaygın ilaçlamadan kaçınılması gerektiğini bildirdi. Sadece yoğun zarar görmüş dalların ilaçlanmasının doğal düşmanların korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Yılda bir döl veren zeytin pamuklu bitine karşı en etkili mücadele zamanının, sürgün uçlarında ilk pamuklanmanın görülmesinden yaklaşık 10 gün sonra başlayıp çiçeklenme dönemine kadar olan süreç olduğu ifade edildi. Bu dönemde yapılacak tek bir doğru ilaçlamanın yeterli olacağı bildirildi.

Yetkililer, üreticilere "erken müdahale ve doğru yöntem" çağrısı yaparak, hem verim kaybının önlenebileceğini hem de doğal dengenin korunabileceğini hatırlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

