Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yarın sabah LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin" dedi.

Yarın sabah LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum.



Rabb’im zihin açıklığı versin. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır