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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yarın sabah LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin" dedi.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Üniversite sınavı cumhurbaşkanı erdoğan lgs
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