Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Menfi’yi kabul etti

İletişim Başkanlığı'ndan kabule ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Libya’da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya’ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve Libya’nın Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin korunması ve iş birliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini belirtti.”Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır