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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da açıklamalarda bulundu: "Türkiye ve Malezya birbirinin dostudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da açıklamalarda bulundu: "Türkiye ve Malezya birbirinin dostudur"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.02.2025 10:55
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Programı kapsamında Malezya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilere değindi ve "Türkiye ve Malezya birbirinin dostudur. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da açıklamalarda bulundu: "Türkiye ve Malezya birbirinin dostudur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz ivme kazandı. Birçok gencimiz burada akademik kariyer yaptı.

Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bini aşkın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim sunuyoruz.

"TÜRKİYE VE MALEZYA BİRBİRİNİN DOSTUDUR"

Bugün geldiğimiz aşamada ülkemizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha çok seviyor ve iftihar ediyoruz. Türkiye ve Malezya birbirinin dostudur."

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Malezya Recep Tayyip Erdoğan
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