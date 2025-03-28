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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle görüştü! "Süreci yakından takip edeceğim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle görüştü! "Süreci yakından takip edeceğim"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2025 18:48
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İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklanarak öldürülmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle görüştü! "Süreci yakından takip edeceğim"

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne Minguzzi'yle yaptığı telefon görüşmesinde, faillerin hak ettikleri cezayı almaları için süreci yakından takip edeceğini belirtti.

"BİRAZ DERTLEŞELİM BAYRAMDAN SONRA"

Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Allah sabrınızı artırsın, Ahmet'imizin de Rabbim inşallah mekanını cennet kılsın. Şöyle uygun bir zamanda da bir araya gelelim, biraz dertleşelim bayramdan sonra." dedi.

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"BÜTÜN ÜLKEMİZİN ÇOCUKLARININ CİĞERİNİ YAKTI"

"Çok sevinirim Sayın Cumhurbaşkanım." şeklinde karşılık veren anne Minguzzi, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten Ahmet bütün ülkemizin çocuklarının ciğerini yaktı. İnanın çocuklar her gün mezarına gidip Yasin okuyor. Bu dünyaya bir misyonla gelmiş üstat bir ruhtu Ahmet. Tabii ki bütün çocuklarımız özel ama bir misyon edinerek bir şeyleri değiştirerek geldi benim oğlum." ifadelerini kullandı.

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Yasemin Minguzzi ayrıca, olayın failleri için "cani" tanımlaması yapıp, yetişkin olarak yargılanmalarını istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye sabırlar dileyerek, Ramazan Bayramlarını şimdiden tebrik etti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
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