Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Güneysu'da konuştu: "Afet bölgelerini ziyaret edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli etkinliklere katılmak üzere memleketi Rize’ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada bölgede meydana gelen heyelan alanlarını ziyaret edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rize programımızdan sonra valilik önünde mitingimizi yapacağız. Oradan sonra bir Ayder'e çıkalım istiyoruz" dedi.

Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere memleketi Rize’ye geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Rize-Artvin Havalimanı’nda yöresel kıyafetler giyen çocuklar çiçeklerle karşıladı.

AFET BÖLGELERİ ZİYARET EDİLECEK

Rize'de vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yaşanan afet haberlerinin kendisini derinden üzdüğünü belirterek heyelan yaşanan bölgeleri ziyaret edeceğini ifade etti.

"AYDER'E ÇIKALIM İSTİYORUZ"

Erdoğan, "Çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir taraftan BM Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Buradan sonra yine İstanbulu'muzda bazı programlara katıldık. Rize programımızdan sonra valilik önünde mitingimizi yapacağız. Oradan sonra bir Ayder'e çıkalım istiyoruz" dedi.

"FELAKET HABERLERİ BİZİ ÜZDÜ"

Cuma ve Cumartesi günlerini Rize’de geçireceğini, Pazartesi günü ise Trabzon’da olacağını dile getiren Erdoğan, "Bu ziyarette Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon olarak bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim tabi bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizi üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok. Daha çok heyelanlar oldu bu afette. Şimdi bu bölgeleri gezip görme imkanımız olacak." diye konuştu.

(Kaynak: EKOL TV)

09 Ekim 2025
09 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

