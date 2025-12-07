İstanbul'da sağanak yağış: Kadıköy'de istinat duvarı yıkıldı

Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'taki inşaat alanında bulunan istinat duvarının, sağanağın etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu yıkılması üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Şantiye yanındaki binada oturanlar, tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Ekipler çökme yaşanan alanı kapatarak bina ve şantiye çevresinde önlem aldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin binada herhangi bir hasar olmadığını tespit etmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır