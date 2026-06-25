Cumhurbaşkanı Erdoğan mezun olan polislere seslendi: "En güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Bugün, Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimlerini tamamlayan 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi'nden 530, Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 2 bin 432 ve Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden 10 bin 604 kardeşimiz, bugünden itibaren emniyetimizin saflarına katıldı.

"PUSULANIZ VİCDAN HEDEFİNİZ ADALET OLSUN"

Her biriniz devletimizin şefkat elini vatandaşımızla buluşturacak; sokaklarımızın, caddelerimizin emniyetini sizler sağlayacaksınız. Asayişin temin edilebilmesi için kimi zaman ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Bazen en kriminal kişilerle muhatap olacaksınız. Ancak şunu unutmayın pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olsun.

"ADALET DUYGUSUNU GÜÇLENDİRECEKTİR"

Teşkilatımızın çalışma koşullarını düzeltmek için iktidarımız döneminde birçok adım attık. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da güçlendirecektir.

"EN GÜÇLÜ DESTEĞİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Başta polislerimizi yetiştiren ailelerimiz olmak üzere hocalarımıza şükranlarımı iletiyorum."