Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu! "Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kapalı alanlarda tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin yasaklanmasının 16’ncı yıl dönümü kapsamında aralarında milli sporcuların da bulunduğu gençlerle bir araya geldi. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri tek tek dinledi. Etkinlikte söz alan gençler, sigaranın yalnızca bireysel bir tercih olmadığını, ekosistemi ve toplum sağlığını doğrudan etkilediğini vurguladı. Hem kişisel hem de toplumsal düzeyde sigaraya karşı bilinç geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

"SİZ GENÇ KARDEŞLERİME GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli milli sporcularımız, Teknofest kuşağının öncü neferleri, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un yıl dönümünde sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan tüm gençlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil eden siz genç kardeşlerime evvela can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Buluşmamızın, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olan siz gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum" diye konuştu.

"TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ TESİR ALTINA ALIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıymetli gençler, şu hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Güçlü devletler, hiç şüphesiz güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan, tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi, bilhassa da gençlerimizi, zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir. Bakınız, dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor; pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesir altına alıyor" ifadelerini kullandı.

"CEZBEDİCİ OLMASININ ÖNÜNE GEÇTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi, tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor. Toplum sağlığının yanı sıra çevreye, ekonomiye ve sosyal dokumuza da zarar veren tütün ürünleriyle mücadelede dünyada parmakla gösterilen ülkelerden ne yazık ki biriyiz. Yasal düzenlemelerimizle, denetim ve yaptırımlarımızla, destek ve farkındalık çalışmalarımızla bu alanda çok önemli mesafeler kaydettik. 2008 yılında yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyduğumuz 4207 sayılı Kanun’la kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attık. Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasaklarını devreye aldık. Görsellerle, uyarılarla, tek renk düzenlemesiyle sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aktif denetim ekiplerimiz, Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İl sağlık müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı. 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3 bin 718 ihlal tespit edildi. 184 SABİM hattı ve mobil uygulamalar eliyle vatandaşlarımız da ihlalleri Sağlık Bakanlığımıza hızlıca bildiriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza, ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyoruz. Ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı" diye konuştu.

"GENÇLERİMİZİN ZEHİRLENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı şekilde, Alo 171 Danışma Hattı’yla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz. Kamu spotlarımızda, sosyal medya kampanyalarımızda, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizle gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Bu yıl başlattığımız ‘Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir’ kampanyasıyla 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık. Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabının ardından sözü gençlere verdi.

Avustralya’daki Uluslararası Uzay Kongresi’nde Türkiye’yi temsil edecek olan Gülseren Sakarya, sigaranın sadece sağlığa değil çevreye olan zararından bahsetti. Milli Futbolcu Kaan Ayhan da sporun sigaradan uzak durmak için güzel bir vesile olduğu söyledi. Ayhan ayrıca sahada oynanan maçlarda seyircilerin de hava kalitesini tutmak için özen göstermeleri konusunda taleplerini paylaştı. Kaan Ayhan’a kaç çocuğu olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayhan’ın, "2 çocuğum var" cevabı üzerine "Maşallah, ama durmak yok değil mi? Yola devam" dedi.

"STATLARIMIZDA SİGARA İÇİLMESİN"

Teknik Direktör Burak Yılmaz da "Hayatımızı bize futbol topu kazandırdı ama statlarda bu kadar vücuduyla, bu kadar üst düzeyde spor yapan sevgili futbolcu kardeşlerimizin hem performans, hem bir sanatını sergilediği yerde kesinlikle sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle son dönemlerde futbolcu kardeşlerimiz vücutlarını çok zorladıkları için de hepimizin gibi kazandığımız paranın helal olduğu gibi çok değişik sakatlıklar, ölümler de olabiliyor artık. Özellikle korona döneminden sonra. Benim burada dikkat çekmek istediğim profesyonel hiçbir spor alanda sigaranın olmaması, kendi branşımın futbol olması nedeniyle de statlarımızda sigaranın içilmemesine futbolcu kardeşlerimizin sağlığı için çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

SİGARANIN ZARARLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ KONUŞULDU

Programda ayrıca Yelken Sporcusu Miray Ulaş, Okçu Elif Berra Gökkır, Sporcu Ömer Faruk Duymaz, Makine Mühendisliği öğrencisi Hasan İnal, Milli Tekvandocu Fatma Zehra Akyazıcı, Futbolcu Oğuzhan Yılmaz, Milli yüzücü Doruk Yoğurtçuoğlu, üniversite öğrencisi Zeynep Yaren Duman ve Elif Nur Şahin, Astronotu Tuva Cihangir Atasever, Trabzonspor ve A Milli Takım kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaşta futbol oynayan Tayyip Talha Sanuç, Milli Binici Zeynep Aba, Milli Yüzücü Belis Çakar, Artistik Jimnastik sporcusu Ferhat Arıcan, Modern Pentatlon branşında sporcu İlke Özyüksel Mihreoğlu, Milli Atlet Mizgin Ay, Kalkınma Uzmanı Gökhan Dinç, Tekvando Milli Sporcusu Meryem Elif İn, İlköğretim Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisi Gökçe Amcaoğlu, öğrenci Handan Zehra, sigaranın zararları üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır