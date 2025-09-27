Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'ya ateş püskürdü: "Canavar derhal durdurulmalı ve yargılanmalı" Dikkat çeken Sumud Filosu sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sert ifadelerde bulunurken, Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu hakkında da dikkate değer açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar!

"ÇOK BÜYÜK BİR SİSTEM KRİZİ VAR"

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Siyasi ve ekonomik mücadele büyük insani trajedilerinin yaşandığı savaş ve çatışma alanlarına taşınıyor. Türlü meydan okumalarla karşı karşıyayız.

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla 2. Dünya savaşından sonra galipler eliyle kurulan düzen işlerliği ile birlikte itibarını da kaybetmiştir. Uluslararası sistem felce uğramıştır. Küresel barış yerini bitmek bilmeyen savaşlara bırakmıştır. İnsan hakları ve insanlık onuru yara almıştır. Ortada kimsenin inkar edemeyeceği çok büyük bir sistem krizi vardır.

"KÜRESEL SİSTEM İFLAS ETTİ"

Küresel sistem iflas etti derken bunu hamaset olsun diye söylemiyoruz. Tam tersine ülke olarak biz bu iflas etmiş sistemin tüm yükünü çeken bölgede yer alıyoruz. Çatışma ve zulümlerin neredeyse tamamı bu coğrafyada yaşanıyor. Türkiye’de bu hadiselerin uzağında bir ülke değildir. Bölgemizde sıkıntı varken de biz huzurlu olamayız. Kriz ve zulümlerle boğuşanlar bizim kardeşlerimiz yüz yıllık komşularımız. İnsan komşularının kardeşlerinin dertlerine elbette kayıtsız kalamaz. Bu aziz millet tarihin hiçbir zamanının da ‘bana ne’ dememiştir. Bu millet her zaman imdat diyenin yardımına koşmuştur.

Bu dün böyleydi bugün de böyledir. Sonu gelmeyen çatışmalara kayıtsız kalamayız. Çözüm üretmek bizim görevimiz.

Gazze'de can kurtarmaya çalışan sağlık görevlileri, soykırımı kayda alan basın emekçileri öldürülüyor. Fakat ne oluyor? Dün BMGK'da Netanyahu denilen katil salondaki o boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı.

"SUMUD FİLOSU'NUN YOLU AÇIK OLSUN"

Sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs'tan bugüne 2500'ün üstünde kişi öldü. 7 Ekim'den bu yana 66 bine yakın Filistinli şehit edildi. Biz hastanelerimizi açtık. Yaralıları tedavi altına alıyoruz. Bu konuda kapılarımız açık. Elimizden geleni vereceğiz. Filistin'de medyaya yansımayan daha nice acı, dram ve katliamlar yaşanıyor. Bununla birlikte dünyanın dört bir yanında tepki ve çığlıklar da Gazze'ye umut aşılıyor. Akdeniz'de Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye ilerliyor. Dünyanın farklı ülkelerinden farklı inançlar ve renklerde ama vicdan sahibi silahsız aktivist ve gönüllüler yardım götürüyor. Buradan onlara selamlarımızı yolluyoruz. Yolları açık olsun.

Gazze'de açlık, bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanılıyor.

Sevgili gençler, zalimlerin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap eninde sonunda görülecektir.

"CANAVAR DURDURULMALI VE YARGILANMALI"

365 kilometre kareye sıkıştırılmış 2.5 milyon insan tarihin en vahşi soykırımına maruz bırakılıyor. Bütün bunlara rağmen bu soykırım küresel ölçekte bir uyanışa da vesile oldu. Dün Netanyahu, BMGK'da yalanları ve tehditlerini dinleyecek kimse bulamayınca boş koltuklara konuştu. Gazze'deki meseleyi Hamas parantezine indirgeyenler kazın ayağının hiç de öyle olmadığının farkına varıyorlar. İsrail'in derdinin sadece Gazze olmadığı gayet net anlaşılıyor.

Canavarın durdurulması şart oldu! Netanyahu ve kadrosu derhal yargılanmalıdır."