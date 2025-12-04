'Pandemi benzeri' salgın alarmı: O ülke maskeye geri dönüyor!

İspanya'da Sağlık Bakanlığı ve ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin sağlık departmanları, artan grip salgınına karşı evden çalışma, maske, aşı ve havalandırma tedbirlerini içeren bir protokolü onayladı.

"GEREKLİ VE MÜMKÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİK"

Sağlık Bakanı Monica Garcia, ‘Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Kontrolüne İlişkin Öneriler Protokolü’ adıyla onaylanan belgeyle ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Grip, Covid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için tüm özerk yönetimlerle ortak bir protokol onayladık. Evden çalışmak ve sağlık tesislerinde maske takmak hayat kurtarır. Bunun gerekli ve mümkün olduğunu söyledik ve başardık” ifadesini kullandı.

DÖRT RİSK SENARYOSUNA GÖRE ÖNLEMLER ARTACAK

Evden çalışma, maske takma, aşı olma ve havalandırma olarak sıralanan önlemlerin şimdilik tavsiye niteliğinde olduğu, ‘düşük’, ‘orta’, ‘yüksek’ ve ‘çok yüksek’ sınıflandırmasıyla oluşturulan dört risk senaryosuna göre önlemlerin artırılacağı ve zorunlu hale getirilebileceği kaydedildi.

Grip salgınında ‘çok yüksek riskli’ seviyeye gelinmesi halinde Covid-19 salgını döneminde olduğu gibi maske takma uygulamasının zorunlu olabileceği bildirildi.

Temel seviyede aşılama, salgın takibi ve personel eğitimi gibi mevcut önlemler devam ederken, bulaş riskinin yükseldiği durumlarda özellikle hastaneler, bakım evleri ve iş yerlerinde cerrahi maske kullanımı öneriliyor.

VAKALAR GEÇEN YILA ORANLA 3 KAT ARTMIŞ

Yetkililer, özellikle başkent Madrid’de grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre üç kat arttığını, bu yükselişte çocuklar arasında etkili olan "Subklade K" adlı yeni grip varyantının belirleyici rol oynadığını aktarıyor.

"PANDEMİ BENZERİ"

Açıklamalarda, "pandemi benzeri" bir görüntünün yeniden ortaya çıkmasını önlemenin hedeflendiği vurgulanırken, önlemlerin erken uygulanmasının hastanelere binen yükü azaltmada, ölümcül vakaları önlemede ve virüsün yayılımını sınırlamada kritik önem taşıdığı ifade edildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır