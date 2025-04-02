Cumhurbaşkanı Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

GİRİŞİMLER TATİL SONRASI BAŞLIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre konuyla ilgili olarak yapılacak olan çalışmalar Ramazan Bayramı tatilinin ardından başlayacak. AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olan Nevruz Bayramı’nın, çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası’nın ortak bir bayramı olması hedefleniyor.

ÇALIŞMALARA İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN KÜRŞAD ZORLU ÖNCÜLÜK EDECEK

Çalışmalara ise AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun öncülük edeceği öğrenildi.