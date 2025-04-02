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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.04.2025 09:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda Nevruz'u resmi bayram yapma önerisini gündeme getirmişti. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra AK Parti harekete geçti. AK Parti'nin Nevruz'un resmi bayram olarak kabul edilmesi için bayramdan sonra çalışmalara başlayacağı aktarıldı. Çalışmalara ise İYİ Parti'den AK Parti'ye transfer olan Kürşad Zorlu'nun öncülük edeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önermişti! AK Parti'de 'Nevruz' çalışmaları başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda yaptığı konuşmada 21 Mart tarihinin 'Nevruz Bayramı' olarak resmi bayram ilan edileceğini duyurmuş ve Cumhur İttifakı'nın çalışmalara başlayacağını ifade etmişti.

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GİRİŞİMLER TATİL SONRASI BAŞLIYOR

Cumhuriyet'in haberine göre konuyla ilgili olarak yapılacak olan çalışmalar Ramazan Bayramı tatilinin ardından başlayacak. AK Partili kaynaklardan alınan bilgilere göre hali hazırda Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da resmi tatil olan Nevruz Bayramı’nın, çalışmaların ardından tüm Türk Dünyası’nın ortak bir bayramı olması hedefleniyor.

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ÇALIŞMALARA İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN KÜRŞAD ZORLU ÖNCÜLÜK EDECEK

Çalışmalara ise AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'nun öncülük edeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Nevruz ak parti Kürşad Zorlu
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