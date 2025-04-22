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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i ağırladı: "Ortak projeler geliştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan'ın, Gazze'deki soykırıma en güçlü tepkileri veren ülkelerden birisi olduğunu belirten Erdoğan, "Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Enerji ve eğitim alanında da birçok konuyu ele aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i ağırladı: "Ortak projeler geliştireceğiz"
Mustafa Fidan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı orak basın açıklamasında "Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Savunma sanayinde ortak projeler geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"PAKİSTAN, GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA EN GÜÇLÜ TEPKİ VEREN ÜLKELERDEN"

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Şubat ayından Pakistan ziyaretimizde birçok alanda 25 belge imzalamıştık. Aldığımız kararların kısa sürede kurumlarımızla hayata geçirilmesine müsaade ediyoruz. Yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. Pakistan'da şirketlerimize serbest ekonomil bölge tahsis edilmesi hususlarımızı görüştük. Askeri ve savunma sanayii alanlarında daha fazla iş birliği yapmak istiyoruz. Enerji ve eğitim alanında da birçok konuyu ele aldık.

Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği bölgedeki barış için önemli katkı sağlıyor. Pakistan ile tam bir uyum içinde hareket ettiğimizden memnuniyet duyuyoruz. Pakistan, Gazze'deki soykırıma en güçlü tepki veren ülkelerdendir. Filistinli kardeşlerimizin davaları için çabalıyoruz. 1967 sınırı temelinde bağımsız ve egemen Filistin Devleti yolunda çabalamaya devam edeceğiz.

VAN-HAKKARİ YOLUNDAKİ TRAFİK KAZASI

Van-Hakkari yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTI"

Şahbaz Şerif'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Erdoğan'ın mücadelesi Türkiye'yi farklı bir yere taşıdı, çok cesur ve büyük bir lider. Erdoğan her felakette yardımımıza koştu.

Türkiye'nin Pakistan'a sürekli terörle mücadele faaliyetlerinde vermiş olduğu destekten teşekkür ediyorum."

Ulusal ve bölgesel meseleleri de ele aldık."

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Türkiye erdoğan
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