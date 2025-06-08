Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Pakistan Başbakanı Şerif'in Kurban Bayramı'nı da kutladı. (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır