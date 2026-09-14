Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 37 PH 452 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Y.D. yönetimindeki 20 AEL 330 plakalı Fiat marka otomobil, sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.T.Y. ve F.T. yaralandı.

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır