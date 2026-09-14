HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kuzeykent Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 37 PH 452 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile Y.D. yönetimindeki 20 AEL 330 plakalı Fiat marka otomobil, sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.T.Y. ve F.T. yaralandı.

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 1

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahis operasyonunda 11 milyar TL'lik para trafiği tespit edildiBahis operasyonunda 11 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi
AB'den sosyal medya için yeni karar!AB'den sosyal medya için yeni karar!

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni Parti'de sert düşüş

Yeni Parti'de sert düşüş

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

İslam Memiş piyasalar için işaret etti: 'Çarşambadan önce, çarşambadan sonra'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.