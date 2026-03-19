Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan lideri Şerif'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğini, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtti.

ERDOĞAN, PAKİSTAN LİDERİYLE BÖLGESEL SORUNLARI GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Pakistan’ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Liderler Afganistan’daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

MESCİD-İ AKSA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri kabul etmesinin mümkün olmadığını, İslam Dünyası’nın da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Kaynak: AA