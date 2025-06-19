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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesinde Azerbaycan'ın desteğiyle yapılanların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! Deprem bölgesinde 250 bin konut teslim edilecek
Cansu Akalp

Deprem bölgesinde 250 bininci afet konutları bugün teslim ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Erdoğan, "Bugün deprem bölgemizde, aralarında Can Azerbaycan'ın desteğiyle hayata geçirilen Azerbaycan Mahallemizdeki konutların da yer aldığı 49 bin 56 iş yeri ve konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. Böylece teslim ettiğimiz toplam konut sayısını 250 bine yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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Recep Tayyip Erdoğan paylaşım
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