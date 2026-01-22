Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti.Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır