Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Contraamiral Roman korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim töreni için İstanbul'da bulunan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Daniel Dan ile törenin ardından İstanbul Tersane Komutanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır