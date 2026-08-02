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Tarih verildi: Saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay’a çarpacak!

SpaceX’in fırlattığı Falcon 9 roketinin yaklaşık 5 tonluk üst kademesi, 5 Ağustos’ta saatte yaklaşık 8 bin 700 kilometre hızla Ay’a çarpacak. Çarpışmanın Ay’ın batı kısmındaki Einstein kraterinin yakınlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Tarih verildi: Saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay’a çarpacak!
Enes Çırtlık

Olay, astronomik nesneleri takip eden Project Pluto yazılımının geliştiricisi Bill Gray tarafından tespit edildi. Çarpışmanın 5 Ağustos günü saat 09.34 civarında Ay’ın batı kısmındaki Einstein kraterinin yakınlarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

ÇARPIŞMA IŞIK PARLAMASI VE TOZ BULUTU OLUŞTURACAK

TRT Haber'de yer alan habere göre, Los Alamos Ulusal Laboratuvarından araştırmacı Benjamin Fernando, çarpışma anında roket parçasının buharlaşacağını, bir ışık parlaması ile toz ve krater materyalinden oluşan bir püskürme bulutu yaratacağını ifade etti.

Tarih verildi: Saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay’a çarpacak! 1

2025’TEKİ GÖREVDEN SONRA YÖRÜNGEDE KALDI

Söz konusu roket parçası, 15 Ocak 2025 tarihinde Firefly Aerospace'e ait "Blue Ghost 1" ve ispace şirketine ait "Resilience" adlı Ay araçlarını taşıyan fırlatma sırasında görevi tamamlandıktan sonra yörüngede bırakılmıştı.

BİLİM İNSANLARI İÇİN KALİBRASYON FIRSATI

Araştırmacılar, kütlesi ve hızı kesin olarak bilinen bu nesnenin çarpışmasını, doğal göktaşı çarpmalarını incelemek için kullanılan tekniklerin sınanacağı bir kalibrasyon fırsatı olarak değerlendiriyor. Oluşacak toz bulutunun ölçülmesiyle Ay'ın o bölgesinin yapısına dair veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Tarih verildi: Saatte 8 bin 700 kilometre hızla Ay’a çarpacak! 2

AY ÜSLERİ VE ASTRONOT GÜVENLİĞİ İÇİN VERİ SAĞLAYABİLİR

Uzmanlar ayrıca bu tür verilerin, ilerleyen yıllarda kurulması planlanan kalıcı Ay üsleri ve astronotların güvenliği açısından riski analiz etmek için de önem taşıdığını vurguluyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEMEYECEK

Gündüz tarafında kalması nedeniyle çıplak gözle görülmeyecek olan çarpma anı için amatör ve profesyonel astronomların teleskoplarla gözlem yapması çağrısında bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
uzay SpaceX Ay (Dünya'nın uydusu) roket
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