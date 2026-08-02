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"Günlük dolgun ücretli iş" ilanı veriyorlardı: 4 milyon TL'lik altını iç ettiler!

Denizli'de 81 yaşındaki kadının 4 milyon liralık altını, sahte hakim-savcı kimliği verilen “günlük ücretli” kuryeye teslim ettirildi. Dolandırıcıların evlere gönderdikleri kişileri internetten "günlük dolgun ücretli iş" ilanıyla buldukları ortaya çıktı. 5 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

"Günlük dolgun ücretli iş" ilanı veriyorlardı: 4 milyon TL'lik altını iç ettiler!

Dolandırıcılar "günlük dolgun ücretli iş" ilanlarıyla buldukları kişilere sahte hakim ve savcı kimlikleri verip vatandaşları soyup soğana çeviriyordu. Yakayı ele veren sahtekarların çetesi 5 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan H.K.'yi cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtıp, evdeki altınların terör örgütüyle bağlantısı bulunduğu, eve gelecek olan kişiye teslim etmesi gerektiğini, altınların incelendikten sonra iade edileceğini söyledi.

PANİKLE 4 MİLYONLUK ALTINLARI TESLİM ETTİ

Paniğe kapılan H.K. eve gelen kuryeye yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altınları teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan H.K. jandarmaya başvurdu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. JASAT dedektifleri ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından JASAT, 29 Temmuz’da Denizli merkezli olarak Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Günlük dolgun ücretli iş" ilanı veriyorlardı: 4 milyon TL lik altını iç ettiler! 1

"GÜNLÜK DOLGUN ÜCRETLİ İŞ" İLANI

JASAT yaptığı çalışmada ayrıca, dolandırıcılık olayında kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kişilerin dolandırıcılık sırasında evlere gönderilen kuryeleri internet üzerinden 'Günlük dolgun ücretli iş' ilanıyla buldukları, bu kişilere hakim ve savcı kimliği verdiklerini tespit etti.

Jandarma yetkilileri, vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya ziynet eşyası isteyen kişilere kesinlikle itibar etmemeleri ve bu tür durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri konusunda uyardı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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