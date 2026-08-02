Ömrü 1 gün sürmedi: Google Earth'e eklenen yapay zeka aracı geri çekildi!

Google Earth'e eklenen yapay zekâ görsel üretme özelliğinin ömrü bir günü bulmadı. Şirket, 30 Temmuz'da duyurduğu Nano Banana entegrasyonunu bir günden daha kısa sürede geri çekti.

İŞTE GOOGLE'IN AÇIKLAMASI

Google, X üzerinden paylaştığı açıklamada şunları yazdı:

“İnsanların dünyayı güvenilir bir şekilde görebilmek için Google Earth’e özel bir güven duyduklarını biliyoruz. Coğrafi bilgi uzmanlarının bu özelliği çeşitli yararlı amaçlarla kullandığını gördük; ancak aynı zamanda, politikalarımızı ihlal ediyor gibi görünen oluşturulan görüntülerin ekran görüntülerini paylaşan kişiler de oldu.

Re: our statement on Image Generation in Google Earth:

“We know that people uniquely trust Google Earth for a reliable view of the world. We’ve seen geospatial professionals using this feature for a range of useful purposes, however we’ve also seen people sharing screenshots of… — News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026

LOS ANGELES'TA PATLAMA KRATERİ, GOOGLE KAMPÜSÜNDE PROTESTOCULAR

Duyuru, 404 Media'nın Google Earth'ün görsel üretme özelliğinin yanıltıcı uydu görüntüleri oluşturmak için kullanılabildiğini göstermesinin ardından geldi. Yazar Joseph Cox, örneklerden birinde aracı kullanarak Los Angeles'ta bir patlama krateri görseli oluşturdu. Bir diğerinde ise Google'ın Kaliforniya'nın Mountain View kentindeki kampüsünün hemen dışına protestocular ekledi.

is it good that you can just put anything you want into Google Earth with AI now: www.404media.co/google-earth...



[image or embed] — Jason Koebler (@jasonkoebler.bsky.social) 31 Temmuz 2026 19:04

Şirket o dönemde dezenformasyon endişelerini önemsizleştirmiş, insanların Nano Banana ile üretilen görsellerin gerçekliğini doğrulamak için Gemini gibi araçları kullanabileceğini savunmuştu.

ŞİRKETTEN FİLİGRAN SAVUNMASI

Google'ın o günkü açıklaması şöyleydi:

"Dezenformasyonu ciddiye alıyoruz – Google Earth’te Nano Banana ile oluşturulan her görüntüde SynthID dijital filigranı bulunur; bu sayede, bir görüntüden emin olamayan kullanıcılar Gemini uygulamasına danışabilir veya Arama’daki Lens özelliğini kullanarak görüntünün yapay zeka tarafından oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edebilir. Ayrıca, zararlı konularda görüntü oluşturulmasını engelliyor ve koruma önlemlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz.

We take misinformation seriously – every image created with Nano Banana in Google Earth includes the SynthID digital watermark, so if someone is unsure about an image, they can ask the Gemini app or use Lens in Search to see if the image was AI-generated. In addition, we prevent… — News from Google (@NewsFromGoogle) July 31, 2026

Cox ise sonrasında Blue Sky üzerinden bu savunmaya karşı çıkmıştı.

DAHA GÜÇLÜ KORUMA MEKANİZMALARI UYGULANACAK

Google Cuma günü, Google Earth'ün ürettiği görsellerin filigranlı olduğu savunmasını yineledi. Şirket ayrıca, Google Earth içinde görsel üretmeyi yeniden etkinleştirmeden önce daha güçlü koruma mekanizmaları uygulayacağını da ekledi.