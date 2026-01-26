HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı, Bakan Uraloğlu paylaştı: "Yolumuza devam ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti MKYK'sında 4 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığını ifade ederek "Türkiye Yüzyılı yolunda, milletimiz için aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Recep Demircan

AK Parti MKYK bugün yapıldı. Toplantıda 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türkiye Yüzyılı yolunda, milletimiz için aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu şunları ifade etti:

"AK Parti Genel Merkez'inde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti MKYK toplantımızı gerçekleştirdik.

Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından rozetleri takılarak partimize katılan;

  • Konya Çumra Belediye Başkanı Sn. Mehmet Aydın,
  • Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Sn. Davut Karadavut,
  • Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Sn. Hasan Turgut ve
  • Çorum Ortaköy Aşağıgül Belde Belediye Başkanı Sn. Şenol Öncü’ye hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

Türkiye Yüzyılı yolunda, milletimiz için aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz."

