Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı, Bakan Uraloğlu paylaştı: "Yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti MKYK bugün yapıldı. Toplantıda 4 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türkiye Yüzyılı yolunda, milletimiz için aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Bakan Uraloğlu şunları ifade etti:
"AK Parti Genel Merkez'inde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti MKYK toplantımızı gerçekleştirdik.
Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından rozetleri takılarak partimize katılan;
Türkiye Yüzyılı yolunda, milletimiz için aynı azim ve inançla yolumuza devam ediyoruz."
