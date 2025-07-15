Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ONLAR BİZİ GÖRÜYOR VE DUYUYOR"

"FETÖ'cü hainler buraya 2 hava saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda 7, ikinci saldırıda 44 kardeşimiz şehit oldu. Hepsi bayrağımıza, ülkemizin her bir karışına aşkla bağlıydırlar. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine.

Şehit şahit olan, hazır bulunan demektir. Onlar bizi görüyor ve duyuyor. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuru ile oturuyorlar.

"BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER"

15 Temmuz 2016'da en ağır ihanetlerden birine uğradık. FETÖ'cü alçaklar ülkemize, geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. O geceki saldırılarda 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı.

Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Hata yapmadan, sulandırmadan bu hain örgütü ülkemiz için tehdit olmasından çıkaracağız."