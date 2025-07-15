HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 15 Temmuz programında "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Hata yapmadan, sulandırmadan bu hain örgütü ülkemiz için tehdit olmasından çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir"
Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ONLAR BİZİ GÖRÜYOR VE DUYUYOR"

"FETÖ'cü hainler buraya 2 hava saldırısı düzenlendi. İlk saldırıda 7, ikinci saldırıda 44 kardeşimiz şehit oldu. Hepsi bayrağımıza, ülkemizin her bir karışına aşkla bağlıydırlar. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine.

Şehit şahit olan, hazır bulunan demektir. Onlar bizi görüyor ve duyuyor. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda gönül huzuru ile oturuyorlar.

"BUNUN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEKLER"

15 Temmuz 2016'da en ağır ihanetlerden birine uğradık. FETÖ'cü alçaklar ülkemize, geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. O geceki saldırılarda 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı.

Ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecektir. Hata yapmadan, sulandırmadan bu hain örgütü ülkemiz için tehdit olmasından çıkaracağız."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Birçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durumBirçok il orman yangınlarıyla boğuşuyor! İşte son durum
Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı! "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz"Hulusi Akar'dan 15 Temmuz mesajı! "Bu ihaneti asla kabul edemeyiz"

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama... Trump 'Moskova'yı vurabilir misin?' diye sordu: Zelesnkiy'nin yanıtı çok net oldu!

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Son dakika! Küçükçekmece'de silahlı saldırı... 2 kişi yaralandı

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Kulübünü satıyor mu? Acun Ilıcalı açıkladı! "F.Bahçe'deki görevim etkiledi..."

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı! Hayatını kaybetti, kızları tedavi altında

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Danışmanından Bülent Arınç'a sert sözler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.