Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le görüştü: Bölgesel ve küresel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları onaylamadığını, İran’ın bölge ülkelerine mukabelesini de tasvip etmediğimizi, savaşın daha fazla kontrolden çıkmaması için tüm taraflarla barış ve istikrar odaklı temasların sürdüğünü ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN'LE BÖLGESEL KONULARI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanımız, Netanyahu Hükümeti’nin bölge genelindeki saldırgan politikalarının önünün alınması gerektiğini, İsrail’in Kudüs’ün statüsünün aşındırılmasına yönelik adımlarına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

"SURİYE'DEKİ İSTİKRARA YÖNELİK ADIMLAR İKİ ÜLKENİN MENFAATİNEDİR"

Cumhurbaşkanımız, Suriye’deki son durumu yakından takip ettiğini, Suriye’de istikrarı güçlendirecek her adımın Türkiye ve Rusya’nın ortak menfaatine olduğunu, buradaki kazanımların riske atılmamasının önemini ifade etti.

İRAN MERKEZLİ SAVAŞLA İLGİLİ ÖNEMLİ MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının barışla neticelenmesi için Türkiye’nin arayışlarının sekteye uğratılmamasının önemli olduğunu, Türkiye’nin tüm taraflara gerilimi tırmandıracak adımlardan uzak durmalarını tavsiye ettiğini, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına zarar verdiğini, İran savaşının Rusya-Ukrayna krizinde yeni çatışma alanları oluşturmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

