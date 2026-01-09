HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Suriye ordusunun PKK-SDG'ye yönelik başlattığı operasyonlar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü
Devrim Karadağ

Suriye'de PKK-SDG'nin, Halep'teki sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırıların ardından Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Suriye Ordusu kritik bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirirken Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kritik bir görüşme yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Suriye'de ve Halep'teki son gelişmelerin ve istikrarı artırma yollarının ele alındığı bildirildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymadığını duyurdu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ateşkes ilan edildi, süre verildi Ateşkes ilan edildi, süre verildi

SDG unsurları, son günlerde Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna sistematik bir şekilde saldırılar zinciri başlattı. SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Şehir merkezindeki konutlar, hastaneler ve okulların da hedef alındığı bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hedef alarak karşılık verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklamaEkol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama
Ateşkes ilan edildi, süre verildiAteşkes ilan edildi, süre verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye recep tayip erdoğan Ahmed Şara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.