Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şara ile görüştü

Suriye'de PKK-SDG'nin, Halep'teki sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırıların ardından Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Suriye Ordusu kritik bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirirken Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kritik bir görüşme yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Suriye'de ve Halep'teki son gelişmelerin ve istikrarı artırma yollarının ele alındığı bildirildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymadığını duyurdu.

SDG unsurları, son günlerde Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna sistematik bir şekilde saldırılar zinciri başlattı. SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Şehir merkezindeki konutlar, hastaneler ve okulların da hedef alındığı bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hedef alarak karşılık verdi.