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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini de, Türkiye’nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Faye arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile telefonda görüştü 1

ERDOĞAN-FAYE GÖRÜŞMESİ: 'KAZAN-KAZAN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceklerini belirterek, yatırım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin savunma sanayii alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini de, Türkiye’nin "kazan-kazan" anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Senegal Recep Tayyip Erdoğan
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