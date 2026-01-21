HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikalı ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı. Görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal, birbirlerine imzaladıkları basketbol toplarını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile İstanbul Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelerek, basketbol oynadı.

İMZALI BASKETBOL TOPU HEDİYESİ

Gerçekleşen görüşmede Erdoğan ile Shaquille O'Neal, imzaladıkları basketbol toplarını da birbirlerine hediye etti.

Etkinlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

İŞTE O ANLARDAN KARELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar! 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar! 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar! 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar! 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shaquille O Neal ile basketbol oynadı: İşte o anlar! 5

