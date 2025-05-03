Sırrı Süreyye Önder için taziye mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta: "Diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekrar üreyemeyecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı iletti.

"ÖNDER'İN VEFATINDAN DUYDUĞUM ÜZÜNTÜYÜ BURADA İFADE ETMEK İSTİYORUM"

KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Sayın Önder ve Buldan'ı Külliye'de kabul etmiş ve verimli bir görüşme yapmıştık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de gerçekleşen TEKNOFEST etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde;

"BU TOPRAKLARDA EV SAHİBİYİZ"

Bizim bu topraklarda ev sahibi olduğumuzu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Şüheda yurdu bu toprakları gerekirse canımız pahasına korumaya hazır olduğumuzu ilan etmek istiyorum. "

"KIZLARIMIZIN BAŞÖRTÜSÜYLE UĞRAŞIRSAN KARŞINDA BİZİ BULURSUN"

STK nedir biz de biliriz. STK'cılık yap ama kusura bakma sen KKTC'de öğrenci kızlarımızın başörtüsüyle uğraşmaya kalkarsan karşında bizi bulursun. Biz bu mücadeleyi çok verdik. Buralara bu mücadele ile geldik.

KKTC'de E-Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmada son aşamaya geldi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek" dedi.

Kıbrıs'ı bir eğitim merkezi haline getireceğiz.

Teknofest KKTC, sadece bir festival değil. Bir milletin, iki devlet olarak tek yüreğin ortak istikbaline attığı kararlı adamdır. Dünyada SİHA teknolojisinde en gelişmiş ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz Bundan sonra da aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizde olduğu gibi KKTC'de de gençlerin ve her yaştan insanın spor yapmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda spor tesisi, spor alanları ve yerleşkeler inşa ediyoruz.

Bir diğer önceliğimiz yurtlar. Ada genelinde 5 binada 7600 öğrenciye barınma imkanı tanıyoruz.

"E-DEVLET MOBİL UYGULAMASI" MÜJDESİ

KKTC'de E-Devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmada son aşamaya geldi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek.

Sanayi ve ekonomik atılımlarla Kıbrıs Türkü'nün dışa bağımlılığını azaltıyoruz.

"DENİZİN ALTINDAN İÇME SUYUNU GETİRDİK, ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ"

Kıbrıs'a denizin altında içme suyu getirdik. İkinci aşama çalışmamız elektrik getirmek olacak.

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