Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi

Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun ikinci günündeki temasları kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkilerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmak için adım atmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erdoğan, Somali'nin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulusal uzlaşısını sağlamasını önemsediğini, Türkiye'nin desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.