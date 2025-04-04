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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyasından Alparslan Türkeş'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyasından Alparslan Türkeş'e rahmet diledi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.04.2025 14:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i sosyal medya üzerinden rahmetle anarak, "Mekânı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyasından Alparslan Türkeş'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yıl dönümünü sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden andı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RAHMET MESAJI

Erdoğan paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Türkeş erdoğan
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