Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyasından Alparslan Türkeş'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yıl dönümünü sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden andı.
Erdoğan paylaşımında, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun" şeklinde konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i ebedî âleme irtihalinin 28’inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet, makamı ali olsun. pic.twitter.com/2JsxjC4V9R— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 4, 2025
Okuyucu Yorumları 0 yorum