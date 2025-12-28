HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Topyekûn seferberlik başladı

Terörsüz Türkiye için çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ve dikkat çeken bir talimat geldi. Önümüzdeki dönemde süreçle ilgili hukuki adımların atılması beklenirken AK Partililerin bu adımların gerekçelerini şeffaflıkla anlatması vurgulandı. Erdoğan'ın altını çizdiği konunun ardından partide topyekûn seferberlik başlatılması bekleniyor.

Ufuk Dağ

AK Parti, terörsüz Türkiye sürecinde başta atılacak hukuki adımlar olmak üzere, vatandaşın kafasını karıştıracak ve milletin hassasiyetlerinin manipüle edilmesine yol açacak spekülasyonlara karşı yeni strateji oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile önümüzdeki süreçte atılması beklenen hukuki adımların gerekçelerinin şeffaf bir biçimde vatandaşa anlatılması için partide topyekûn bir seferberlik başlatılacak. AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde, süreçle ilgili yeterli bilgilendirme yapılmadığı için kamuoyunun dezenformasyon içerikli kirli bilgilerle manipüle edildiğine dikkat çekildi.

AÇIK AÇIK ANLATILACAK

Bu sebeple, PKK’nın feshinin devlet kurumları tarafından teyit edilmesinden sonra atılacak hukuki adımların hangi gerekçelerle yapıldığı ve kimleri kapsayacağı dahil olmak üzere her aşamasının millete açıklıkla anlatılması kararlaştırıldı.

RİSK ALANLARI BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi'ne konuşan AK Parti kaynakları, asıl risk yönetiminin öneminin hukuki adımların atılması ile ortaya çıkacağına dikkat çekerken, AK Parti’nin TBMM’ye sunduğu raporunun ‘Süreç Yönetimi’ bölümünde bu konuda önemli tespitler alıyor. Bundan sonra izlenecek yol haritasının işaretlerinin yer aldığı raporda, toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi için şeffaflık vurgusu dikkat çekiyor. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

İŞTE YOL HARİTASI

“Özellikle mağduriyetler üzerinden nefret söylemi üretmek, sosyal medyayı ve iletişim kanallarını kullanarak devleti itibarsızlaştırmaya çalışmak, vatan ve millet için bedel ödemiş şehit ailelerini, gazileri, güvenlik güçlerini ve korucuları hedef alacak söylemlerle toplumsal kutuplaşmayı artırmak gibi yöntemler, bu süreçte dikkatle izlenmesi gereken risk alanlarıdır. Şeffaflık, sürecin arka planında gizli ve denetimsiz pazarlıklar yürütüldüğü yönündeki iddiaları boşa çıkarmanın en etkili yoludur. Hesap verebilirlik, alınan kararların hem hukuki hem de siyasi açıdan millet adına açıklanabilir ve savunulabilir olmasını sağlar.”

"GÜVENİN DEVAMI İÇİN ZORUNLULUKTUR"

Sürecin her aşamasının milletin hakemliğinde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “Bu yalnızca bir ilke tercihi değil; toplumsal güvenin devamı için zorunluluktur. Toplum, terörün sona erdirilmesi adına atılan adımların hangi hukuki çerçeveye dayandığını, hangi şartlarla kimleri kapsadığını, mağdur haklarının nasıl korunduğunu ve kamu düzeninin nasıl gözetildiğini açık biçimde görebildiği ölçüde sürece sahip çıkılmalıdır” denildi.

ŞEHİT AİLESİ VE GAZİ DETAYI

Raporda, kamuoyuna doğru bilginin zamanında ve anlaşılır biçimde sunulmasının, kasıtlı bilgi kirliliğini de azaltacağı belirtilerek, “Toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi amaçlayan girişimler, hukukun ve devlet otoritesinin kararlı müdahalesi ile karşılanmalıdır. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi rahatsız edecek hiçbir adıma müsaade edilmemelidir” görüşüne yer verildi.

