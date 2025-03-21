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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teklifi vermeye hazırım' diyerek duyurdu! "21 Mart bayram ilan edilsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Teklifi vermeye hazırım' diyerek duyurdu! "21 Mart bayram ilan edilsin"

21.03.2025 16:51
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21.03.2025 16:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "21 Mart baharın ve kardeşliğin bayramı olsun. Teklifi Cumhurbaşkanı olarak vermeye hazırım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca organize edilen programa katılmak üzere Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

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Burada kendisini karşılayan protokol üyeleriyle selamlaşarak sohbet eden Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu tarafından etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

YUMURTA TOKUŞTURDULAR

Nevruz geleneği olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan yumurta tokuşturdu.

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Erdoğan, Türki cumhuriyetlerden gelen ve geleneksel kıyafetleriyle çadırların kurulduğu alanda bekleyen gençlerle de sohbet etti.

NEVRUZ ATEŞİNİ YAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kongre merkezinin dışına kurulan etkinlik alanında meşaleyle nevruz ateşini yaktı.

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İlk olarak Zorlu, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde ateşin üzerinden atladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de nevruz ateşinin üzerinden atlayarak geçti.

"21 MART BAYRAM İLAN EDİLSİN" TEKLİFİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "21 Mart baharın ve kardeşliğin bayramı olsun. Teklifi Cumhurbaşkanı olarak vermeye hazırım" dedi.

21 Mart 2025
21 Mart 2025

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Recep Tayyip Erdoğan
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