Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a iletti! MİT ve Dışişleri devreye girdi: Türkiye buna sessiz kalmaz

28 Şubat'ta başlayan İran'a saldırıların ardından ABD ve İsrail'in hem terör örgütü PKK'yı hem de örgütün İran içindeki yapılanmasını harekete geçirmeye çalıştığı belirlendi. Konuyla ilgi yoğun bir diplomasi gerçekleşti ve böyle bir şey olursa Türkiye'nin örgütü vuracağı belirtildi. ABD ve İsrail'in planı Türkiye'nin girişimi sayesinde engellendi.

Ufuk Dağ

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sırasında Mossad’ın Irak’ın kuzeyindeki PKK ile İran içindeki terör örgütü uzantılarını vekil güç olarak kullanma planı Türkiye’nin girişimleri ile gerçekleştirilemedi.

MOSSAD ÖRGÜTLE TEMASA GEÇTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre saldırıların başladığı 28 Şubat’tan itibaren İsrail, terör örgütleri PKK ve PJAK’ı İran’a karşı kara gücü olarak konumlandırmak istedi. Mossad aracılığı ile örgüt yöneticileri ile temasa geçildi. Hem Kuzey Irak’ta hem de İran tarafında hareketlilik başlayınca, Türkiye hızla devreye girdi. Bu andan itibaren Türkiye’nin tavrı dört koldan taraflara iletildi.

ERDOĞAN TRUMP’A NET BİR ŞEKİLDE İLETTİ

İlk aşamada Mart başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde terör örgütünün İran savaşında kullanılmasına kesin bir dille itiraz ettiği ve Türkiye’nin İran’ın toprak bütünlüğü konusunda tutumunun net olduğunu söylediği öğrenildi.

DIŞİŞLERİ VE MİT DEVREYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde güvenlik bürokrasisi ile bazı AK Parti kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İran savaşı konusunda yaptıkları değerlendirmede İsrail’in terör örgütlerini İran savaşına dâhil etme planının nasıl engellendiği gündeme geldi.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Kuzey Irak yönetimi ve Irak merkezi hükûmeti ile yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin tutumunun net bir dille ifade edildiği öğrenildi.

"TÜRKİYE BUNA SESSİZ KALMAZ"

İsrail’in planı doğrultusunda Kürt grupların İran’a yönelik bir saldırı başlatması durumunda Türkiye’nin buna sessiz kalmayacağı ve müdahale edebileceği taraflara iletildi. Ayrıca Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı, MİT ve bazı siyasilerin yer aldığı bir heyet Kuzey Irak’a gitti.

"SURİYE GİBİ YAPARIZ"

Yapılan görüşmelerde, taraflara örgütün bu işin içine girmesi durumunda Türkiye’nin müdahale edeceği söylendi ve “Suriye’de neler olduğunu gördünüz. Orada yaptığımızı burada da yaparız. Süreç filan dinlemeyiz. Bölgeyi ateşe atacak en ufak bir adımda gereken yapılır” mesajı verildi. Türkiye’nin tavrının bu konunda net olduğu ortaya konuldu.

ÖCALAN'DAN KANDİL'E MESAJ

Öte yandan, bu süreçte PKK elebaşı Öcalan’ın da devreye sokulduğu öğrenildi. Öcalan’dan Kandil’e İran konusunda kesinlikle müdahil olunmaması mesajı gitti.

Öcalan’ın, “İsrail’in oyununa gelmemeleri” uyarısında bulunduğu belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu'da acı olay! Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdüKastamonu'da acı olay! Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Savaşta 'yeni aşama' hazırlığı: İşte ABD'nin kara harekatı planı: 'Daha tehlikeli'Savaşta 'yeni aşama' hazırlığı: İşte ABD'nin kara harekatı planı: 'Daha tehlikeli'

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

CENTCOM duyurdu: Tripoli Orta Doğu'da...

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

İsrail'den İran açıklaması! Tarih verildi: "Yok edilecekler"

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Sezon başından beri 30 maç kaçırdı! Yönetimin sabrı taştı: Kendine kulüp bul

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

Başsavcılıktan açıklama geldi! Kaldığı koğuşun her detayı paylaşıldı

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

A101'e elektrikli kamyonet geliyor!

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

