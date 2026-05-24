Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a İran konusunu görüştü: "Sorunarı diyaog ve dipomasiye çözmeyi savunuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve birçok mevkidaşıyla telekonferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini ve adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP'A GÖRÜŞTÜ, DİPOMASİ ÇAĞRISI YAPTI

İetişim Başkanı sosya medya hesabından görüşmeye iişkin yapıan açıkamada şu ifadeere yer veridi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Âl-i Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Âl Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile ABD Başkanlık Kabine üyeleriyle telekonferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

"SORUNLARIN DİYALOGA ÇÖZÜLMESİNİ SAVUNUYORUZ"

İran ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesini savunduğunu, İran'la diplomatik sürecin Başkan Trump’ın ifade ettiği seviyeye gelmesinden memnuniyet duyduğumuzu, varılacak mutabakatın Hürmüz Boğazı’ndan serbest geçişleri temin etmek suretiyle bölgenin istikrarını destekleyeceğini, bu durumun dünya ekonomisini de rahatlatacağını belirtti. Müzakere sürecine katkı veren ülkelere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız, İran’la varılabilecek mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu, Türkiye’nin bölgenin tümünde barışın hakim kılınması için çaba gösterdiğini, İran bağlamında nükleer mesele dahil pürüzlü görünen konularda süreç içinde uygun çözümler bulunulabileceğine inandığını belirtti.

Kaynak: AA

