Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye'nin Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"nı duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesinin başlatıldığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLİM VE TEKNOLOJİ ADIMINI DUYURDU

Erdoğan, "Türkiye'nin Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı"nı duyurdu ve "Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz" ifadesini kullandı.

"550 DOKTORA ÖĞRENCİMİZİ 20 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTEMİZDE YETİŞTİRECEĞİZ"

Tarihi adımla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz.

Yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezî sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz.

"3 BİN GENÇ ARAŞTIRMACIYI ÜLKEMİZİN BİLİM VE TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİNE KAZANDIRACAĞIZ"

5 yılın sonunda ise yaklaşık 3 bin genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.

Türkiye Yüzyılı’nı bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz.

Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."