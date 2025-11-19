HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: "İstanbul sürecinin devreye girmesi faydalı olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan ve Zelenskiy görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul sürecinin kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

İSTANBUL SÜRECİ MESAJI

Erdoğan, "Savaşın yıpratıcı etkilerinin derinleştiği dönemde İstanbul görüşmeleri diplomatik çözüm çabalarında önemli bir merhale teşkil ediyor. İstanbul sürecinin kapsamlı bir içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile ele alma konusunda her daim hazırız" dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türk diplomasinin gücüne güvendiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı umuyoruz. Türkiye bu konuda büyük bir destek veriyor. Türk diplomasinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum. Rusya’yla savaşa ilişkin, Türkiye’nin ilkeli tutumu Ukrayna için çok önemlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: "İstanbul sürecinin devreye girmesi faydalı olacak"

