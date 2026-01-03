HABER

Samsun'da fırtına etkili oldu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Samsun’da etkili olan fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Samsun il genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 15. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçarak çevreye savruldu. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak çatı parçalarını kaldırdı.

AĞAÇ ŞİDDETLİ RÜZGARA DAYANAMADI

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı’nda da şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç kökünden sökülerek yıkıldı. Ağacın devrilme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Samsun
