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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin ayağına vurulan kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, Terörsüz Türkiye ile ilgili, "Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin ayağına vurulan kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz'
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"12 şehidimiz için derin üzüntüdeyiz. 12 kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 12 Şehit askerimiz peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştu. Tedavileri devam eden askerlerimize acil şifalar diliyor, her birinin tek tek gözlerinden öpüyorum.

Önce Terörsüz Türkiye ardından Terörsüz bölge hedefimize ulaşarak şehitlerimizin ruhlarını şad edecek, fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, onların ruhunu incitecek bir adım yoktur ve olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ayağına vurulan kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz 1

"ÜLKEMİZİN AYAĞINA VURULAN KANLI PRANGAYI TAMAMEN SÖKÜP ATIYORUZ"

Türkiye'yi yarım asırlık bir musibetten kurtarıyor, ülkemizin ayağına vurulan kanlı prangayı tamamen söküp atıyoruz.

Bu hayırlı sürecin yol kazası yaşanmadan, karanlık mahfillerce sabote edilmesine fırsat vermeden en kısa sürede, başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz. Önümüzdeki günlede olumlu haberlerin alınacağı bir sürece giriyoruz.

Terör duvarı yıkılacak, milletimize tarihi müjdeyi vereceğiz. Cumhur ittifakı olarak milletimizin yıllardır beklediği o tarihi müjdeyi yine birlikte vereceğiz.

CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor, bunların demokrasiden anladığı darbe ile iktidarı gasbetmektir.

Cumhur İttifakı CHP'yi yendi de yendi, yendi de yendi. En son kesin geliyor dedikleri Bay Kemal'i ve kapıkullarını da yendik.

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