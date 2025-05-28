Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası sistem krize sürükleniyor" diyerek vurguladı: "Gazze'de katledilen mazlum çocuklar ve insanların hakkını savunmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz. Coğrafyamızda ve ötesinde güvenlik tehditlerinden ekonomik dar boğaza pek çok sınamayı aynı anda yaşıyoruz. Üçlü işbirliğimizi daha da ilerletmek için bugün değerli kardeşlerimle fikir alışverişinde bulunuyoruz.

"HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ATEŞKESİNDEN MEMNUNUZ"

Üç kardeş ülkeyiz. 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğe kavuşmasıyla birlikte bölgenin refaha kavuşmasını umut ediyoruz. 3 gün evvel Şerif'i İstanbul'da misafir ettik. Hindistan ile Pakistan ateşkesinden memnunuz. Gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmamızı açık şekilde beyan ettik. Temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

Kalkınma Yolu, Orta Koridor ve Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru gibi projelere birlikte katkı sağlayacağız.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ KURUMSALLAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan olarak düzenli üçlü zirveler ile işbirliğimizi kurumsallaştıracağız. Ticaretin kolaylaştırılması yatırımların teşviki için müşterek adımlar atmayı sürdüreceğiz. Enerji ve gıda arz güvenliği ile yenilenebilir enerji alanındaki fırsatları birlikte değerlendireceğiz.

"ULUSLARARASI SİSTEM GİDEREK BİR MEŞRUİYET KRİZİNE SÜRÜKLENİYOR"

Kutuplaşmanın derinleştiği bu günlerde uluslararası sistemin giderek bir meşruiyet krizine sürüklendiğine şahit oluyoruz. İsrail'in Gazze'de mezalimi karşısında yayılmacı politikaları oluşturuyor. Coğrafyamız kana ve gözyaşına doymuştur. Gazze'de kalıcı ateşkes olmalı, dünya yardım girişimi İsrail'e baskıyı artırmalı"