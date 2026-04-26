Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Recep Demircan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi" denildi.

İletişim Başkanlığı şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti."

